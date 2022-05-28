Подоляк розповів, що чекає на Європу, якщо вона спробує домовитися з "гопником із ядерною валізкою"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що деякі країни, які прагнуть "домовитися" з Росією за допомогою переговорів є "катастрофічною помилкою", бо РФ можна зупинити лише спільною силою.
За словами Подоляка, деякі іноземні партненри сподіваються, що у питанні війни можна діяти як і в бізнес-конфліктах: домовитися про компроміси, врегулювати суперечку та повернутися до колишнього життя. Однак це зовсім не так.
Про це Подоляк написав у своєму Телеграм-каналі.
"Іноді у деяких наших партнерів проскакує питання: чи не варто спробувати домовитися з росією за столом переговорів? В основі цієї пропозиції лежить гіпотеза, що тут – як у бізнес-конфліктах: можна домовитися про компроміси, врегулювати суперечку та повернутися до колишнього життя. Відповім прямо: це катастрофічна помилка, що випливає з невірного розуміння природи цієї війни та її справжніх мотивів. Що веде до найжахливіших наслідків для всього світу", - написав Подоляк.
Він переконаний, що будь-які домовленості з росією "не варті й ламаної копійки", адже "хіба можна домовлятися з країною, яка завжди цинічно пропагандистсько бреше". Подоляк наголосив, що будь-які пояснення РФ – це лише гра слів.
"Насправді росія розв'язала класичну загарбницьку війну на кшталт Середніх віків: малоосвічений, але обвішаний крилатими ракетами агресор вирішив захопити значно сучаснішу й менш озброєну країну, знищити її народ, повернути на території розруху, бруд і натовпи п'яних бомжів, а також привласнити собі чуже майно. Така природа російської імперської держави – країни-гопника: вона створює нові цінності, але вперто руйнує чужі", - написав радник очільника ОП.
Подоляк запевнив, що Україна воюватиме з Росією до переможного фіналу. А якщо Захід знову покаже страх перед "російським монструозним світом", то світ чекатиме "кривавий переділ кордонів, хаос, хвилі біженців, голод, нові правила безпеки, коли людська цивілізація змушена платити данину гопнику з ядерною валізкою".
За словами Подоляка, Росія довела, що є країною-варваром, який загрожує світовій безпеці.
"А варвара можна зупинити лише силою. І лише разом. І зробити це ми маємо заради наших дітей. Таких відкритих, чистих, прогресивних усміхнених світу. Інакше… світ чекають дуже темні часи", - написав Подоляк.
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