Подоляк сказав, чи била Україна західною зброєю по Росії

Ми використовуємо власну далекобійну зброю – як дрони, так ці ракети.

Напередодні видання AFP написало, що Україна вже кілька разів била по Росії західною зброєю. В Офісі президента наголошують: наша держава суворо дотримується домовленостей з партнерами на різних рівнях.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Слід позбутися ілюзій

Як наголосив радник, Україна має певний обсяг своєї далекобійної зброї: дрони, ракети. Це розуміє і Росія, і наші партнери. Ця зброя використовується так, як має потребу використовуватися. Незалежно від території, де розташоване те чи інше місце – воно має бути знищене, якщо це має відношення до інфраструктури війни.

"Абсолютно законно Україна все робить, тому що це прописано в відповідних пунктах міжнародного права. Переговори про необхідність використання західної зброї по території в повному обсязі окупованої і по території прикордонної Росії ведуться. Чому це важливо? Тому що важлива кількість зброї, яку використовують (ЗСУ – 24 Канал)", – пояснив Подоляк.

Нашої зброї недостатньо, щоб щоденно знищувати накопичення вздовж наших державних кордонів. А це треба робити.

"Там йде накопичення, ти чекаєш, поки вони (росіяни – 24 Канал) зайдуть різати твоїх людей, а після цього ти вже безпосередньо маєш пряме боєзіткнення. Коли твої люди мають це зупиняти, не зброя високоточна, далекобійна, а твої люди, це нонсенс, враховуючи кількість ресурсу, який є у Росії. Тому ці переговори йдуть", – підсумував Подоляк.

Раніше Подоляк розповів, чого очікувати від росіян на фронті влітку.

Читайте також: