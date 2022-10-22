Подоляк: Ударами по критичній інфраструктурі України Путін хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи

Зупинити гуманітарну катастрофу, якої хоче досягти російський диктатор, можна лише завдяки європейській ППО.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ударами по українській критичній інфраструктурі Путін хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи.

Про це Подоляк написав у своєму Твітері.

"Ударами по критичній інфраструктурі України Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи. Чи вдасться Путіну реалізувати свій план сьогодні, залежить лише від лідерів у європейських столицях. Єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу – швидка передача ППО й ракет до неї", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня по всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, пролунала повітряна тривога. Ворог намагався залишити без світла всю Україну. Від ворожих обстрілів постраждали багато областей, зокрема на заході та в центрі України. На, щастя, більшість ворожих ракет вдалося збити, проте деякі з них таки долетіли до своєї цілі. Про ситуацію в областях — в матеріалі ТСН.ua.

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