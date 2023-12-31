Подоляк відповів, чи виноситимуть законопроєкт про мобілізацію на голосування у нинішньому вигляді

Законопроєкт можна буде виносити, коли він буде більш оптимальним.

Законопроєкт про мобілізацію у нинішньому вигляді не будуть виносити на голосування. Це можливе лише після обговорення та внесення відповідних змін.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що той закон, який сьогодні використовується, не відповідає нинішнім реаліям.

"І тому це дуже добре, що на рівні Генштабу, Міноборони, Мінфіну чи Кабміну в цілому, на рівні профільних комітетів Ради, на рівні експертного середовища відбувається дискусія. Це правильно. Тому що юридичні зміни треба внести в цей закон, тобто мається на увазі через відповідний законроєкт. Чи буде він в такому вигляді? Ні. Безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт - для обговорення", - наголосили у Зеленського.

Законопроєкт можна буде розглядати, коли він буде більш оптимальним. Він також зауважив, що в демократичному суспільстві завжди є місце дискусії, і це дозволяє отримати максимально ефективний результат.

"Попри те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато токсичності, скандалів, але поступово, побачите, цей законопроєкт буде врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію", - зазначив Подоляк.

Водночас у партії "Слуга народу" не вважають, що президент Володимир Зеленський обовʼязково мав представляти законопроєкт про мобілізацію.

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