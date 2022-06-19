Подоляк відповів Лаврову: "Аби "голос РФ чули", треба просто перестати поводитися, як варвари із середніх віків"

Подоляк відповів Лаврову: "Аби "голос РФ чули", треба просто перестати поводитися, як варвари із середніх віків"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, який заявив, що "у США не вдасться позбавити Росію права голосу у світі".

Подоляк дав просту пораду російському політику: "Треба просто перестати поводитися, як варвари із середніх віків".

Такий пост з'явився у радника ОП у Twitter.

"Не можна вторгатися в інші країни, влаштовувати масові страти, будувати концтабори й викрадати ресурси. Ці правила придумані не Вашингтоном, пане Лавров. Це правила цивілізованого світу. Аби "голос Росії чули", треба просто перестати поводитися, як варвари із середніх віків", - відповів Подоляк Лаврову.

Варто зазначити, напередодні очільник МЗС РФ Лавров заявив російським пропагандистам, що "США не зможуть своїм постачанням озброєння до України позбавити Росію права на власний голос у міжнародних справах і змусити її дотримуватись правил, винайдених Вашингтоном".

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