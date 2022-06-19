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Подоляк відповів Лаврову: "Аби "голос РФ чули", треба просто перестати поводитися, як варвари із середніх віків"

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Подоляк відповів Лаврову: "Аби "голос РФ чули", треба просто перестати поводитися, як варвари із середніх віків"

Фото: скриншот з відео

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, який заявив, що "у США не вдасться позбавити Росію права голосу у світі".

Подоляк дав просту пораду російському політику: "Треба просто перестати поводитися, як варвари із середніх віків".

Такий пост з'явився у радника ОП у Twitter.

"Не можна вторгатися в інші країни, влаштовувати масові страти, будувати концтабори й викрадати ресурси. Ці правила придумані не Вашингтоном, пане Лавров. Це правила цивілізованого світу. Аби "голос Росії чули", треба просто перестати поводитися, як варвари із середніх віків", - відповів Подоляк Лаврову.

Варто зазначити, напередодні очільник МЗС РФ Лавров заявив російським пропагандистам, що "США не зможуть своїм постачанням озброєння до України позбавити Росію права на власний голос у міжнародних справах і змусити її дотримуватись правил, винайдених Вашингтоном".

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