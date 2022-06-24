Подоляк відповів РФ на її хизування про "рекордний урожай в історії": "Це вкрадене в українських фермерів зерно"

Подоляк відповів РФ на її хизування про "рекордний урожай в історії": "Це вкрадене в українських фермерів зерно"

Кремль хизується світу "рекордним урожаєм зерна", яке краде в українських фермерів.

Радник голови Офісу президента зазначив, що Росія вихваляється "рекордним урожаєм зерна", в той час, як в Африці та Азії - продовольча криза, а в окремих регіонах розпочався голод.

Про це Подоляк написав у Twitter.

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"Москва хизується "рекордним урожаєм зерна в історії" на тлі продовольчої кризи в Африці та Азії. "Для нас голод – це шанс", – відверто кажуть російські пропагандисти. Світ має знати: "рекордний урожай" – це вкрадене в українських фермерів зерно. Справжній портрет РФ – вбивці, крадії, кати", - йдеться у його дописі.

В Євросоюзі вважають, блокування Росією українського зерна ставить "під загрозу найвразливіших у світі людей". Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що РФ не реагує на заклики європейських лідерів розблоковувати українські порти, щоб вивезти звідти зерно та запобігти продовольчій кризі.

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