Подоляк відреагував на інавгурацію Путіна: "Коронація чергового кривавого російського тирана"

За його словами, Росія зовсім не готова відповідати сучасності, натомість має намір посилювати агресію.

В Офісі президента відреагували на інавгурацію Володимира Путіна. Так, радник ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що Путін не є президентом, а РФ – не вільна країна.

Про це радник Офісу президента України написав у своєму Telegram.

"Не президент. Але класичний малоосвічений диктатор РФ. Не інавгурація. Але класична російська коронація чергового табірного пахана… Не вільна країна. Але повноцінна диктатура з вираженими комплексами ненависті, заздрості, бажання чужої крові… Не готовність відповідати сучасності. Але виражений намір збільшувати агресію, експансію й масштабувати війни в різних форматах…", – зауважив радник ОПУ.

Подоляк ставить риторичне запитання: невже це ще не очевидно? І невже, продовжує він, все ще є бажання насолоджуватися видовищем коронації чергового кривавого російського тирана?

Нагадаємо, у Москві 7 травня 2024 року відбулась так звана "інавгурація" Володимира Путіна. Диктатор розпочинає свій п’ятий термін на посаді президента Росії. На початку своєї промови диктатор Путін "подякував росіянам та своїм солдатам-окупантам, які воюють проти України".

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