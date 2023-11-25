Подоляк відреагував на масований обстріл у роковини Голодомору: "Росія завжди ненавиділа Україну"

Про переговори з терористами, які в такі дні цинічно атакують невинних цивільних, не може бути й мови.

Росія завдала масованої атаки дронами по Україні дронами, здебільшого націлившись на її серце – Київ. Противник вдався до такого цього саме в День пам'яті жертв Голодомору, вчергове продемонструвавши свою ненависть до українців.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Росія має програти

Як наголосив Подоляк, Росія завжди ненавиділа Україну. Протягом великого історичного проміжку часу вона намагалася знищити нашу державу.

"Перетворити на зруйновані землі, захопити території, заселити території своїми відщепенцями та зеками, стерти українську ідентичність…", – наголосив радник ОП.

Саме тому, вважає він, сьогодні, в день пам'яті 7 млн жертв російського геноциду 30-х років минулого століття – Голодомору, Росія здійснила масовану атаку України дронами. Було випущено понад 70 "Шахедів", які переважно прямували на столицю.

"І робила Росія це навмисно, символічно, намагаючись принизити нашу пам'ять, цілячись виключно в цивільні об'єкти. Маючи намір масово вбити цивільних, налякати, принизити, зламати…", – каже Подоляк.

З огляду на це, говорить радник, усі мають зробити висновок: з Росією не можна, не треба і немає про що говорити.

"Перестаньте вважати РФ хоч і відсталою, але частиною сучасної цивілізації, здатної до співчуття та готовності виконувати зобов'язання. Перестаньте годувати ru-вбивць надією, що й цього разу вони зможуть уникнути жорстокої відповідальності, вийти сухими з води, залишитися безкарними. Перестаньте провокувати їх своїми "слабкостями" на посилення атак", – наголосив радник Офісу.

Михайло Подоляк запевняє, що настав час усвідомити: Росія обов'язково має програти.

Нагадаємо, Володимир та Олена Зеленські вшанували жертв Голодомору у 90-ті роковини трагедії.

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