Подоляк відреагував на погрози Москви бомбити Київ: цих осіб чекатимуть арешти

Подоляк відреагував на погрози Москви бомбити Київ: цих осіб чекатимуть арешти

З погрозами виступають не лише кремлівські пропагандисти, а й російські чиновники.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на погрози Москви бомбардувати Київ і заявив, що російські політики "загубилися в часі".

Про це він написав у своєму Телеграмі.

"У Рф різні суб'єкти, які загубилися в часі, просто зараз пропонують максимально жорстоко бомбардувати центр Києва й обов'язково знищувати мирних людей. Масово знищувати. З максимальними руйнуваннями. Включно з Президентом Зеленським", — нагадав Подоляк.

За його словами, з такими погрозами виступають не лише російські пропагандисти, а й заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв, спікер Держдуми В'ячеслав Володін та десятки інших політиків і чиновників.

"Достатньо виставити на цих суб'єктів "червоні" розшукові картки. Для початку. Далі – більше. Час би вже нам і справді готуватися до масових арештів суб'єктів, які з кожним днем дедалі відвертіше вимагають масових смертей українців", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив, що окупанти розпочали серію терактів та вже офіційно загрожують обстрілами Києву через втрату крейсера "Москва". Наразі росіяни мають намір нарощувати кількість ракетних ударів по українській столиці.

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