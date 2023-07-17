Подоляк відреагував на вибухи на Кримському мосту

Радник керівника Офісу президента Михайла Подоляк заявив, що незаконно збудований РФ Кримський міст недовговічний.

Представник ОП прокоментував нічні вибухи на переправі.

Подоляк наголосив, що росіяни використовують міст, зокрема, для переправлення техніки та озброєння на лінію фронту в Україні.

"Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування", - йдеться у дописі Подоляка.

Вибухи на Кримському мосту: що кажуть в РФ

На світанку гауляйтер тимчасово анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія". Стало відомо, що на переправі пролунали вибухи. Пошкоджено дорожнє полотно.

У російського президента-диктатора Володимира Путіна прокоментували вибухи на Кримському мосту. Речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в "атаці". Крім того, в РФ пригрозили "відповіддю".

Також в Росії назвали вибухи на Кримському мосту терактом. У російському Слідчому комітеті заявили, що переправу нібито атакували два українські безпілотники. Мовляв, здійснили це українські спецслужби.

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