Подоляк вказав на "перші дзвіночки" перерозподілу влади у Росії: "Після закінчення війни РФ буде іншою"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що те, що зараз відбувається у Росії, є першими ознаками найближчих заворушень та перерозподілу влади.

Таку думку Подоляк сказав в ефірі телеканалу "Ми — Україна" у п'ятницю, 3 березня.

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"Я думаю, що вибухи, ексцеси, підриви нафтобаз є першими ознаками того, що в Росії будуть заворушення. Це перерозподіл влади. Росія — не демократична країна. Заворушення приведуть до влади на певний час людей, які будуть достатньо авторитарні, але не масштабовані. Вони будуть продовжувати з’ясовувати між собою стосунки — хто з них більш масштабний для певних територій. Однак це не проблема для світу, а навпаки — рішення. Адже набагато компактніша Росія не буде такою небезпечною. А Росія в тому вигляді, як існує зараз, завжди буде небезпечною для світу", - розповів політик.

Також Подоляк додав, що у межах можливих переговорів із РФ українська сторона наполягатиме на демілітаризації країни-агресорки. Він вважає, що західні партнери підтримають їх у цьому.

"До речі, в рамках переговорного процесу ми поставимо питання, що Росія має бути демілітаризована, вона має обмежити кількість ракет. Я думаю, що партнери нас підтримають. Сьогодні Росія говорить вже не про денацифікацію. Використовуючи своїх "корисних друзів" РФ заявляє, що якщо б "з Росією говорили про її очікування гарантій безпеки Росії, то вона б ні на кого не нападала". Ми зараз будемо ставити інакше питання — в нас є проблеми з тим, що Росія небезпечна країна, і ми хочемо, щоб вона прибрала певну кількість ракет. Росія навіть не розуміє, що буде взагалі інакше виглядати після цієї війни і вже ніхто не буде слухати її ультимативні вимоги", - підсумував Подоляк.

Вибухи та провокації у Росії

Нагадаємо, 2 березня російські пропагандисти заявили про "проникнення українських диверсантів" до Брянської області. Ба більше, вони придумали, що нібито "ДРГ" захопили заручників у селі Сушани Брянської області. Та згодом з'явилося відео із бійцями "Російського добровольчого корпусу" (РДК), які взяли відповідальність за диверсійну вилазку на себе. В українській владі озвучили дві версії того, що сталося - провокація Кремля або дії російських партизанів.

Ввечері цього ж дня в околицях міста Коломна Московської області пролунав гучний вибух. Місцеві мешканці повідомляли, що від вибухової хвилі здригнулися будинки. РФ розділилися думки про причини інциденту.

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