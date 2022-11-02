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Подоляк закликав світ припинити пропонувати Україні капітуляцію, замасковану під дипломатію

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Подоляк закликав світ припинити пропонувати Україні капітуляцію, замасковану під дипломатію

Фото: Associated Press

В Офісі президента переконані, що "дипломатичне врегулювання" війни передбачає програш України, тому самі українці на це ніколи не погодяться.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав припинити пропонувати Україні капітуляцію, замасковану під дипломатію.

Про це Подоляк написав у своєму Твіттері.

"Коли хтось говорить про "дипломатичне врегулювання", він насправді пропонує Україні виконати ультиматум Росії: віддати території, визнати поразку. Український народ на це ніколи не погодиться. Тому прохання: припиніть пропонувати Україні капітуляцію, замасковану під дипломатію", - написав Подоляк.

Раніше держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що сам російський диктатор Володимир Путін не має інтересу до дипломатичного вирішення війни в Україні після восьми місяців вторгнення.

Нагадаємо, раніше Подоляк прокоментував повернення Росії до "зернової угоди". За його словами, витівки РФ щодо "зернового коридору" показують, що шлях до "вмиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили.

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