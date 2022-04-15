Подоляк закликав Європу відправити Росію на фінансово-економічне дно, слідом за крейсером "Москва"

Подоляк закликав ЄС запровадити повне ембарго на російську нафту й газ.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк закликав Європу відправити Росію на фінансово-економічне дно, запровадивши нафтове ембарго.

Про це він написав у своєму Твітері.

"Україна вже відправила на дно російський крейсер "Москва". Настав час для Європи відправити на фінансово-економічне дно реальну Москву. Все, що для цього треба, – повне ембарго на нафту й газ", - написав Подоляк.

Нагадаємо, на російському крейсері "Москва" 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун", повідомляє офіційний Київ. Після цього корабель почав тонути. Натомість росіяни стверджують, що на крейсері вибухнув боєприпас.

Згодом Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив, що окупанти розпочали серію терактів та вже офіційно загрожують обстрілами Києву через втрату крейсера "Москва". Наразі росіяни мають намір нарощувати кількість ракетних ударів по українській столиці.

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