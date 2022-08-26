Подоляк запросив відвідати Бучу депутатів Німеччини, які проти постачаня Україні важкого озброєння

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк запросив відвідати Бучу представників Соціал-демократичної партії Німеччини, які закликають припинити постачання Україні важкого озброєння.
Він наголосив, що російські війська несуть лише смерть та руйнування. Натомість західна зброя допомагає Україні повернути мир і захищати дітей.
Про це Подоляк написав у своєму Твіттері.
"Запрошую всіх, хто закликає Німеччину припинити допомагати Україні, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців", - підкреслив Подоляк.
Нагадаємо, уряд Німеччини планує передати Україні на озброєння новітні системи ППО IRIS-T вже найближчими тижнями.
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