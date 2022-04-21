Подоляк заявив про новий фронт війни з Росією — повернення українців з депортації

Подоляк заявив про новий фронт війни з Росією — повернення українців з депортації

Михайло Подоляк переконаний, що Росія всіляко перешкоджатиме поверненню додому українських громадян, які були примусово депортовані з тимчасово окупованих територій України чи місць активних бойових дій

Радник керівника Офісу Президента вважає що повернення цих людей стане ще одним фронтом для нашої держави після завершення активної фази війни.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Це важка процедура, яка вимагатиме, щоб там були країни-посередники чи міжнародні інституції, які дадуть нам змогу повернути людей. Хочу відзначити, що це теж буде війна. Після війни – війна за те, щоб забрати своїх людей назад", – заявив Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

На його думку, Росія, яка має історичну традицію та практику так званого "переселення народів" для того, щоб відірвати їх від рідної землі, ніколи не зізнається, що людей вивезли силоміць.

"Вони не скажуть нам об’єктивної інформації, що, наприклад, зі 100 тисяч вивезених із Маріуполя, Волновахи та інших регіонів Донецької області лише 5% мали бажання виїхати до РФ, а решта були насильно депортовані туди", – підкреслив Подоляк.

Радник керівника ОП запевняє, що Росія і далі буде брехати всьому світу, мовляв: "Дивіться – ці люди захотіли поїхати з України в таку велику та квітучу країну, їм комфортно жити в Томську" тощо.

"Українці, які проживали у красивих містах, мали змогу їздити по світу, будувати кар’єру, навчатися в гарних навчальних закладах, вибрали як місце проживання ці розвалені, нікому непотрібні й нікчемні міста Російської Федерації?" – каже Подоляк.

Щодо можливостей повернення депортованих громадян України Михайло Подоляк зазначив, що насамперед потрібно буде вивчити, кого, як і за яких умов вивезли до Росії, хто висловив згоду, а кого депортували силоміць. Після цього буде необхідно скласти юридично вивірені списки, передати їх російській стороні.

Далі до цих людей мають приїхати посередники чи представники міжнародних організацій, які викликатимуть довіру, щоб громадяни могли відкрито спілкуватися з ними та не боялися розповісти, що хочуть повернутися у свою країну.

"Це ціла юридично вивірена процедура, щоб ми їх забрали назад", – резюмував радник керівника Офісу Президента.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що Україна вже готується до переговорів із Росією про повернення депортованих з окупованих територій українців. Процес відбуватиметься одночасно з переговорами щодо обміну полоненими.

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