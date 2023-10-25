Подоляк зробив заяву про звільнення Криму військовим шляхом

Деокупація Криму стала реалістичною, а не ефемерним явищем - як це було раніше. Щобільше - вже досягнуто позитивних просувань у цьому питанні.

Про це в ефірі FREEДОМ висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Сьогодні деокупація Криму цілком реалістична, причому військовим шляхом. Є вже конкретні результати, наприклад, контроль над Чорноморською акваторією, особливо в західній її частині. Також військовий, вогневий контроль України над територією Криму, використовуючи дрони та ракети. Україна сьогодні цілком може досягти будь-якої точки в Криму. На сьогодні вдалося фундаментально змінити уявлення тих країн, які дійсно зацікавлені в поверненні стабільності в міжнародну політику", - наголошує представник ОП.

Він вважає, що лише після перемоги України над Росією можливо розраховувати на посилення безпеки в Європі.

"У цій війні треба, щоб Російська Федерація програла, а після цього досить жорсткі були транскордонні умови існування двох країн, безумовно, із зоною безпеки на території РФ. Ну і, відповідно, тільки в цьому випадку ми зможемо якось вибудовувати вже безпечний контур Європи в іншому вигляді", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловився про встановлення повного вогневого контролю над Кримом. За його словами, для окупантів "більше немає жодної безпекової бази та жодного повністю надійного логістичного маршруту" на півострові й на захоплених узбережжях Чорного й Азовського морів.

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