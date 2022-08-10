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Подоляк звернув увагу на те, що контртероризмом в ООН опікується росіянин

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Подоляк звернув увагу на те, що контртероризмом в ООН опікується росіянин

Фото: Associated Press

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк звернув увагу на те, що очільником Контртерористичного управління ООН і заступником Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй є представник Росії Володимир Воронков.

Подоляк наголосив на безглуздості того, що п"редставник найбільшої терористичної організації опікується контртероризмом".

Про це він написав у своєму Твітері.

"Між іншим, головою Контртерористичного управління та заступником Генсека ООН є російський дипломат В.Воронков. Представник найбільшої терористичної організації опікується… контртероризмом. Що далі? Боротьбу з наркотрафіком очолить Ель Чапо? То чому ООН – символ недієздатності?" - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк повідомив, що президент Володимир Зеленський може відвідати осінній саміт "Великої двадцятки" в Індонезії, якщо на ньому буде присутній російський диктатор Володимир Путін.

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