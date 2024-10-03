"Подорож" не вдалася: чоловік пробирався до Польщі, а опинився біля Білорусі (відео)

Житель Кіровоградщини вирушив у "подорож" до Польщі, дотримуючись порад невідомого у месенджері.

Житель Кіровоградської області у сподіваннях потрапити до Польщі майже добу блукав лісами та болотами на Рівненщині. Врешті чоловік опинився на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

За інформацією прикордонників, житель Кіровоградщини вирушив у "подорож" до Польщі, дотримуючись порад невідомого у месенджері.

Чоловік заблукав і майже добу без запасів ходив лісами та болотами в Рівненській області. Мандрівникові навіть довелося пити росу з рослин. Сподіваючись дійти до кордону з ЄС, порушник опинився на кордоні з Білоруссю.

Згодом чоловік натрапив на українських прикордонників та звернувся до них польською мовою, бо помилково прийняв їх за прикордонників цієї держави.

Порушника затримали та притягнули до адміністративної відповідальності.

Чоловік пробирався лісами до Польщі, а вийшов біля Білорусі

До слова, раніше прикордонники затримали на Закарпатті двох ухилянтів, які хотіли втекти до Угорщини, вдаючи з себе військових.

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