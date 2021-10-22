Подорожі до ЄС: Україна ще на тиждень залишається у "зеленому списку"

Подорожі до ЄС: Україна ще на тиждень залишається у "зеленому списку"

Список "безпечних" країн ЄС перегляне наступного тижня.

Європейський союз на цьому тижні вирішив не оновлювати список країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку ЄС. Тому Україна поки залишається у "зеленій" зоні.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

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"Зрештою, цього тижня не буде змін до рекомендованого ЄС безпечного списку третіх країн. Це означає, що Україна поки що залишається у "зеленому" списку. Наступного тижня список буде повторно переглянуто", - йдеться у дописі брюсельського кореспондента.

in the end there will be NO changes to the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list this week. that means #Ukraine remains for now. the list will be reviewed again next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 22, 2021

Нагадаємо, на початку цього тижня стало відомо, що Євросоюз був готовий внести Україну до "червоної" зони через те, наша країна за кількома критеріями не відповідала європейським ковідним нормам. За попернедньою інформацією, ЄС уже навіть готував офіційне рішення про виключнення України із "зеленого" списку.

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