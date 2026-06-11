Подорожі до моря стануть швидшими: “Укрзалізниця” розширює сполучення з Одесою

Потяг "Укрзалізниці"

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Наприкінці червня «Укрзалізниця» запустить нові швидкісні рейси до Одеси та розширить частоту курсування деяких інших маршрутів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Від 28 червня призначається щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті» №753/754 Дніпро — Одеса. У компанії наголошують, що це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд, який напряму з’єднає Дніпро та Одесу.

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Крім того, від 27 червня розпочне курсування новий щоденний «Інтерсіті» №765/766 Київ — Одеса, що посилить сполучення столиці з чорноморським узбережжям.

Також «Укрзалізниця» збільшує частоту курсування поїздів №763/764 Київ — Одеса та №748/747 Київ — Тернопіль — до шести рейсів на тиждень замість трьох.

У компанії пояснюють, що запуск нових рейсів став можливим завдяки оптимізації використання швидкісного рухомого складу та формуванню літнього циклу курсування за напрямком Київ — Одеса — Дніпро.

«Така схема дозволяє одному й тому ж рухомому складу послідовно обслуговувати одразу кілька напрямків із високим попитом та ефективніше використовувати наявний парк. У результаті пасажири отримують більше рейсів і більше місць на найбільш затребуваних маршрутах літнього сезону», — наголосили в «Укрзалізниці».

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Нагадаємо, «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період цього року, тому різко зріс попит на квитки. Щодня залізничники мають 340 тисяч запитів на квитки і перевозять 80 тисяч людей.

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