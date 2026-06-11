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Подорожі до моря стануть швидшими: “Укрзалізниця” розширює сполучення з Одесою
Нові рейси з’явилися завдяки оптимізації використання швидкісного рухомого складу та формуванню літнього циклу курсування за напрямком Київ — Одеса — Дніпро.
Наприкінці червня «Укрзалізниця» запустить нові швидкісні рейси до Одеси та розширить частоту курсування деяких інших маршрутів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Від 28 червня призначається щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті» №753/754 Дніпро — Одеса. У компанії наголошують, що це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд, який напряму з’єднає Дніпро та Одесу.
Крім того, від 27 червня розпочне курсування новий щоденний «Інтерсіті» №765/766 Київ — Одеса, що посилить сполучення столиці з чорноморським узбережжям.
Також «Укрзалізниця» збільшує частоту курсування поїздів №763/764 Київ — Одеса та №748/747 Київ — Тернопіль — до шести рейсів на тиждень замість трьох.
У компанії пояснюють, що запуск нових рейсів став можливим завдяки оптимізації використання швидкісного рухомого складу та формуванню літнього циклу курсування за напрямком Київ — Одеса — Дніпро.
«Така схема дозволяє одному й тому ж рухомому складу послідовно обслуговувати одразу кілька напрямків із високим попитом та ефективніше використовувати наявний парк. У результаті пасажири отримують більше рейсів і більше місць на найбільш затребуваних маршрутах літнього сезону», — наголосили в «Укрзалізниці».
Нагадаємо, «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період цього року, тому різко зріс попит на квитки. Щодня залізничники мають 340 тисяч запитів на квитки і перевозять 80 тисяч людей.