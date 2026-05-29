Як мережа аптек «Подорожник» допомагає підтримувати мобільність ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники отримали від «Подорожника» 123 автомобілі різних категорій, зокрема повнопривідні пікапи та спеціалізований транспорт.

Найбільшу частку переданих авто становлять пікапи — близько 40%. Ще приблизно третина переданого транспорту — це фургони та мікроавтобуси, а майже чверть — позашляховики й кросовери.

Передані автомобілі задіяні у виконанні різних завдань з протидії збройній агресії російської федерації. Переданий транспорт допомагає підрозділам швидше переміщувати особовий склад, доставляти вантажі, евакуювати поранених та здійснювати інші логістичні маневрування.

Закупівлю, ремонт і підготовку автомобілів до передачі підрозділам «Подорожник» забезпечує власними силами у співпраці з партнерами та волонтерами. Перед відправкою транспорт проходить технічну перевірку й доукомплектування відповідно до потреб військових.

Паралельно з прямою передачею транспорту «Подорожник» підтримує програму ГеройCar у співпраці з благодійним фондом Руслана Шостака. Раніше в межах спільних ініціатив в аптеках мережі реалізовували благодійні сувенірні моделі автомобілів, кошти від продажу яких спрямували на закупівлю транспорту для потреб ЗСУ.

У 2025 році співпраця «Подорожника» та ГеройCar отримала продовження. У мережі з’явився «Патронатмобіль», створений для підтримки поранених захисників Третього армійського корпусу та посилення транспортного забезпечення Патронатної служби «Янголи Трійки».

«За кожною переданою машиною стоїть команда працівників, партнерів, волонтерів, військових, об’єднаних спільною метою — посилити мобільність захисників і допомогти їм ефективніше виконувати завдання», — зазначили у мережі аптек «Подорожник».

Мережа аптек «Подорожник» системно підтримує захисників Збройних сил України, медичні заклади та прифронтові громади. Компанія долучається до благодійних ініціатив, передає транспорт, медикаменти й необхідне обладнання, а загальний обсяг допомоги станом на травень 2026 року сягнув 108 млн грн.

Довідка. Мережа аптек «Подорожник» є найбільшою в Україні і налічує понад 2300 аптек у малих і великих населених пунктах. Компанія працює на фармринку вже 26 років, і за цей час клієнтами мережі стали більше 23 млн українців. У «Подорожнику» працюють понад 12500 співробітників, об'єднаних спільною місією: надавати українцям якісну фармопіку за будь-яких обставин. «Подорожник» активно займається благодійністю: підтримує ЗСУ, співпрацює з фондами й волонтерами, інвестує в розвиток спорту, науки і фармацевтичної освіти

