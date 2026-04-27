Подовження мобілізації та воєнного стану: Зеленський подав до Ради відповідний законопроєкт

Зеленський пропонує подовжити воєнний стан та мобілізацію, термін дії яких спливає 4 травня, ще на 90 діб — до 2 серпня 2026 року.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкти щодо подовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.

Законопроєкт №15197 з’явився на сайті Верховної Ради вранці 27 квітня.

Йдеться про чергове, вже 19-те подовження — традиційно на 90 діб.

Зеленський пропонує подовжити воєнний стан та мобілізацію, термін дії яких спливає 4 травня, ще на 90 діб — до 2 серпня 2026 року.

Процедура розгляду залишається стандартною:

  • подання президентом на основі рішення Ради національної безпеки і оборони України;

  • розгляд у профільному комітеті Верховної Ради;

  • голосування в залі (не менше 226 голосів за кожен закон);

  • підписання головою Верховної Ради;

  • остаточний підпис президента.

Попередньо розгляд у Верховній Раді запланований на 28 або 29 квітня — залежно від затвердженого порядку денного.

Раніше ми писали про те, що громадян після візиту до ТЦК знову виявляють у базах розшуку під час поліцейських перевірок. Це може бути пов’язано з несвоєчасним внесенням даних, незавершеним оформленням документів або повторною повісткою.

Наступна публікація

