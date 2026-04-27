Подовження мобілізації та воєнного стану: Зеленський подав до Ради відповідний законопроєкт
Зеленський пропонує подовжити воєнний стан та мобілізацію, термін дії яких спливає 4 травня, ще на 90 діб — до 2 серпня 2026 року.
Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкти щодо подовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.
Законопроєкт №15197 з’явився на сайті Верховної Ради вранці 27 квітня.
Йдеться про чергове, вже 19-те подовження — традиційно на 90 діб.
Процедура розгляду залишається стандартною:
подання президентом на основі рішення Ради національної безпеки і оборони України;
розгляд у профільному комітеті Верховної Ради;
голосування в залі (не менше 226 голосів за кожен закон);
підписання головою Верховної Ради;
остаточний підпис президента.
Попередньо розгляд у Верховній Раді запланований на 28 або 29 квітня — залежно від затвердженого порядку денного.
