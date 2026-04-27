Подовження мобілізації та воєнного стану: Зеленський подав до Ради відповідний законопроєкт

Мобілізація в Україні

Реклама

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкти щодо подовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.

Законопроєкт №15197 з’явився на сайті Верховної Ради вранці 27 квітня.

Йдеться про чергове, вже 19-те подовження — традиційно на 90 діб.

Реклама

Зеленський пропонує подовжити воєнний стан та мобілізацію, термін дії яких спливає 4 травня, ще на 90 діб — до 2 серпня 2026 року.

Процедура розгляду залишається стандартною:

подання президентом на основі рішення Ради національної безпеки і оборони України;

розгляд у профільному комітеті Верховної Ради;

голосування в залі (не менше 226 голосів за кожен закон);

підписання головою Верховної Ради;

остаточний підпис президента.

Попередньо розгляд у Верховній Раді запланований на 28 або 29 квітня — залежно від затвердженого порядку денного.

