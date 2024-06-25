Подовження термінів оновлення даних у ТЦК: стало відомо рішення Міноборони - новий документ

Міністерство оборони України не підтримало збільшення термінів оновлення даних у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

Про це свідчить лист міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня, який оприлюднило видання "Українська правда".

"У Міністерстві оборони України, в межах компетенції, з урахуванням проведеного аналізу уточнення даних громадянами України через електронний кабінет, центри надання адміністративних послуг та шляхом особистого прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, додатково опрацьовано проєкт Закону України "Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до еяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних", реєстраційний № 11305 від 29.05.2024, поданий народним депутатом України Ар’євим В.І. та іншими народними депутатами України, який не підтримується", - йдеться у документі.

Документ Міноборони Фото: УП

Попередній лист Міністерства оборони від 24.06.2024 № 220/8804 міністр просить залишити без розгляду.

Зазначимо, що у Міноборони пропозицію подовжити терміни оновлення даних у ТЦК спершу підтримали.

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