Подовження термінів оновлення даних у ТЦК: у Міноборони пояснили, чому вони проти

У Міноборони вважають, що часу для оновлення даних у військовозобов'язаних є ще достатньо.

У Міністерстві оборони не бачать підстав для продовження терміну оновлення даних у ТЦК та СП.

Про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарфону у вівторок, 25 червня.

"Наразі кінцевим терміном оновлення своїх даних залишається 16 липня згідно чинного законодавства. І консультації, і дискусії з цього приводу тривають. Втім, на цей момент ми не бачимо підстав для того, щоб цей термін продовжувати до 150 днів. Адже є застосунок "Резерв+", зокрема, в якому можна оновити свої дані протягом кількох хвилин. Час ще є до 16 липня, тому поки що все залишається в силі", - пояснив він.

Нагадаємо, 26 червня у Міноборони заявили, що вони підтримують пропозицію подовжити терміни оновлення даних у ТЦК, втім, згодом передумали. Лист міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня оприлюднило видання "Українська правда".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дедлайн оновлення даних у ТЦК - 16 липня! Міноборони проти подовження терміну!

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