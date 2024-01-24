Подробиці атаки на Харків та праймеріз у США: головні новини ночі 24 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Харкові зросла кількість поранених унаслідок ракетного удару Читати далі –>
- Стали відомі наслідки обстрілу Харкова ракетами Читати далі –>
- Окупанти знову вдарили ракетами по Харкову: постраждала 4-річна дитина Читати далі –>
- Понад 600 кілометрів в тилу ворога: у ГУР розповіли подробиці знищення трьох російських бомбардувальників Читати далі –>
- Трамп та Байден перемогли на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир Читати далі –>
Читайте також: