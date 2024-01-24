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Подробиці атаки на Харків та праймеріз у США: головні новини ночі 24 січня 2024 року

Подробиці атаки на Харків та праймеріз у США: головні новини ночі 24 січня 2024 року

Ворог знову атакував Харків / Фото: t.me/police_kh_region

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Харкові зросла кількість поранених унаслідок ракетного удару Читати далі –>
  • Стали відомі наслідки обстрілу Харкова ракетами Читати далі –>
  • Окупанти знову вдарили ракетами по Харкову: постраждала 4-річна дитина Читати далі –>
  • Понад 600 кілометрів в тилу ворога: у ГУР розповіли подробиці знищення трьох російських бомбардувальників Читати далі –>
  • Трамп та Байден перемогли на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир Читати далі –>

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