Подробиці обстрілу Вінниці та вибухи у Харкові: головні новини ночі 15 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 15 липня:

У Вінниці до аварійно-рятувальних робіт після ракетного удару залучені понад 1 000 осіб, серед яких поліцейські та рятувальники. Читати далі –>

Перша леді Олена Зеленська опублікувала відео із загиблою у Вінниці 4-річною Лізою. Читати далі –>

Ворогом малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу “Калібр”, які й влучили по Вінниці. Читати далі –>

В ніч проти 15 липня 2022 року у Харкові пролунали звуки повітряної тривоги і в соцмережах з’явилася інформація про вибухи. Читати далі –>

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетний удар російських військ по Вінниці. Читати далі –>

Нагадаємо, 14 липня російські війська трьома ракетами "Калібр" вдарили по центру Вінниці. Внаслідок атаки загинули 22 людей, троє з них – діти. Ще близько 90 осіб зазнали поранень і кілька десятків зникли безвісти. На місці ударів триває рятувальна операція.

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Внаслідок обстрілу Вінниці загинули десятки людей, серед них троє дітей - звернення Зеленського за 14 липня