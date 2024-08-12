Подробиці пожежі на ЗАЕС та рух ворога на Донеччині: головні новини ночі 12 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- В "Енергоатомі" назвали дві ймовірні причини пожежі на Запорізькій АЕС Читати далі –>
- Окупанти відзвітувалися про гасіння пожежі на Запорізькій АЕС Читати далі –>
- У МАГАТЕ повідомили про вибухи на Запорізькій АЕС Читати далі –>
- Пожежа на ЗАЕС: окупанти звинуватили Україну Читати далі –>
- Стало відомо, де просунувся ворог на Донеччині Читати далі –>
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