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Подробиці пожежі на ЗАЕС та рух ворога на Донеччині: головні новини ночі 12 серпня 2024 року

Подробиці пожежі на ЗАЕС та рух ворога на Донеччині: головні новини ночі 12 серпня 2024 року

Окупована Запорізька АЕС / Фото: Getty Images

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