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Подробиці смертельної ДТП у Харкові та оновлені правила в'їзду до США: п'ять новин, які ви могли проспати

Подробиці смертельної ДТП у Харкові та оновлені правила в'їзду до США: п'ять новин, які ви могли проспати

facebook.com/kyivregionpatrolpolice

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • У харківських Telegram-каналах з'явилися перші фотографії нібито винуватця смертельної ДТП. Читати далі –>
  • У Харкові поліція встановлює обставини смертельної аварії. Читати далі –>
  • Колишній депутат харківської міськради Іван Ракич спростував інформацію про загибель його дружини внаслідок ДТП на проспекті Гагаріна. Читати далі –>
  • У Мережі з'явилося докладне відео після смертельної ДТП у Харкові. Читати далі –>
  • Нова регуляція міжнародного авіаперевезення в США вимагає від іноземних громадян, які подорожують до Сполучених Штатів, бути повністю вакцинованими. Читати далі –>
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