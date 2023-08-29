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Подробиці смертельної стрілянини у Дніпрі: патрульного поліцейського затримали, що йому загрожує

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Подробиці смертельної стрілянини у Дніпрі: патрульного поліцейського затримали, що йому загрожує

Місце смертельної стрілянини у Дніпрі / Фото: Офіс генерального прокурора

Поліцейський тричі вистрелив у пасажира авто.

У Дніпрі у вівторок, 29 серпня, затримали патрульного поліцейського, якого підозрюють у смертельній стрілянині. Його звинувачують у перевищення службових повноважень. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

За даними слідства, патрульна поліція зупинила автомобіль, в якому були дорослі та діти. Проте пасажири проігнорували вимогу вийти з салону. Тоді поліція почала силою витягувати їх транспорту та застосувала газовий балончик. 

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та тричі вистрелив у спину пасажиру. Від отриманих травм чоловік помер. 

"Наразі причетного до перевищення службових повноважень правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Слідство триває, з’ясовуються всі обставини справи", - йдеться у повідомленні. 

Відкрито провадження за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України). Максимальний термін покарання за цими статтями - до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, 29 серпня після того, як патрульна зупинила елітний автомобіль у Дніпрі між пасажиром та копами стався конфлікт під час якого один із поліцейських застрелив водія автівки

У Мережі з'явилося відео смертельного моменту. На кадрах видно, як пасажир чинить опір, а інші ймовірно члени його родини це підтримують. 

Після цього ДБР почала розслідувати подію із смертельною стріляниною у Дніпрі. 

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Дата публікації
Перегляди
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