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Подробиці стрілянини у Черкасах: поранений чоловік помер у лікарні 

Подробиці стрілянини у Черкасах: поранений чоловік помер у лікарні 

ГУ Національної поліції в Черкаській області

В області введено оперативний план "Сирена".

Сьогодні на вулиці Байди Вишневецького невідомий чоловік здійснив постріли з автоматичної зброї та поранив іншого чоловіка. 

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

Після цього зловмисник зник з місця події на автомобілі Skoda. На території міста Черкаси та області оголошено оперативний план "Сирена". 

Пораненого чоловіка було доправлено до Третьої міської лікарні, де від отриманих травм він помер. 

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Слідство триває.

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