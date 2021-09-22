Подробиці стрілянини у Черкасах: поранений чоловік помер у лікарні

Подробиці стрілянини у Черкасах: поранений чоловік помер у лікарні

В області введено оперативний план "Сирена".

Сьогодні на вулиці Байди Вишневецького невідомий чоловік здійснив постріли з автоматичної зброї та поранив іншого чоловіка.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

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Після цього зловмисник зник з місця події на автомобілі Skoda. На території міста Черкаси та області оголошено оперативний план "Сирена".

Пораненого чоловіка було доправлено до Третьої міської лікарні, де від отриманих травм він помер.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Слідство триває.

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