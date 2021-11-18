Подробиці стрілянини у Миколаєві: вбивця вистрелив у чоловіка, а потім добив біля під'їзду

Подробиці стрілянини у Миколаєві: вбивця вистрелив у чоловіка, а потім добив біля під'їзду

За попередніми даними, жертвою нападу став місцевий бізнесмен.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в Миколаєві, внаслідок якої один чоловік загинув. Про те, що у дворі будинку по вул. Сінній чути постріли, до поліції повідомили місцеві 17 листопада о 20:15. У місті введена в дію спеціальна поліцейська операція.

Як вдалося з’ясувати місцевому виданню "Новости-Н", чоловік разом з дівчиною на автомобілі "Ауді" заїхав у двір будинку.

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Тут на них чекав вбивця. У чоловіка вистрілили з мисливської рушниці, він намагався втекти, однак зловмисник наздогнав його біля під'їзду і добив. Дівчину, за попередніми даними, він не чіпав.

Новости-N

Особа загиблого вже встановлена: це житель Миколаєва, 51-річний Ігор Плиндик. За наявною інформацію, він займався бізнесом.

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