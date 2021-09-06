Подробиці стрілянини у школі Полтави: вчителі не можуть отямитися, а дівчину відправили на експертизу

Подробиці стрілянини у школі Полтави: вчителі не можуть отямитися, а дівчину відправили на експертизу

19-річна дівчина проникла на територію школи і стріляла із арбалету.

У Полтаві сталась надзвичайна подія: дівчина зайшла до школи №11 та вистрелила з арбалета в одну вчительку та заступницю директора.

Як пише видання kolo.news, її скрутили педагоги та викликали поліцію. Все сталося настільки швидко та неочікувано, що вчителі не можуть отямитись досі.

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За свідченнями очевидців, дівчина зайшла до школи, піднялася на другий поверх і вистрілила вчительці у спину, а завучу школи - в руку. Травмованих жінок доправили до лікарень. Одну потерпілу вчительку вже відпустили з лікарні на амбулаторне лікування після надання допомоги, у неї колото-різана рана руки.

Після повідомлення про надзвичайну ситуацію батьки приїхали до школи забрати своїх дітей.

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Відомо, що дівчині 19 років. Вона навчалась тут до 5 класу. Є інформація, що вона прийшла помститися. Чи правда це, з’ясують правоохоронці.

Однак викликає подив, що під час карантину у школи не пускають не те, що сторонніх осіб, а й батьків дітей, дівчині вдалось без перешкод проникнути аж на другий поверх будівлі.

Наразі в школі працює поліція, слідчо-оперативна група не впускає нікого, крім вчителів та дітей, які прийшли на навчання у другу зміну.

Батькам школярів наразі педагоги сказали, що навчально-виховний процес триває.

kolo.poltava.ua

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фігурантку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Нападниці будуть призначені психіатрична та низка інших експертиз, наразі вона дає свідчення поліції", – уточнив Роман Грішин, речник обласної поліції.

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