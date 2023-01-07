Подробиці трагедії на Святвечір на Одещині, де загинули мати та троє дітей: в оселі також були ще дві дівчинки

За словами дівчинки, якій вдалося врятуватися, займання сталося під час розпалювання печі.

На Святвечір в селі Білине Одеської області у пожежі в приватному житловому будинку загинула 31-річна жінка і троє маленьких дітей. В оселі також перебувало ще дві дівчинки, які змогли самостійно врятуватися.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.

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Поліцейські встановили, що в оселі також знаходилися дві дівчинки шести та семи років, які змогли самостійно вибігти на вулицю під час пожежі. Старша з них розповіла правоохоронцям, що займання сталося під час розпалювання печі. Також у поліції повідомили, що 31-річний чоловік був госпіталізований до лікарні у важкому стані.

"Зараз дівчатка знаходяться у родичів, з ними працює психолог Державної служби з надзвичайних ситуацій. Стан постраждалого чоловіка важкий. За фактом загибелі жінки та трьох дітей поліцейські розпочали провадження за пунктами 1, 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок", - прокоментував начальник відділення поліції № 1 Віталій Сауляк.

У справі призначені експертні дослідження, опитуються свідки, встановлюються обставини, що передували цій надзвичайній події.

Нагадаємо, 6 січня приблизно о сьомій годині вечора в селі Білине внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинула 31-річна жінка і троє дітей віком двох, трьох і чотирьох років, ачоловік був доставлений до лікарні у важкому стані.

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