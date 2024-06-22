Подробиці ударів по Харкову 22 червня: кількість жертв збільшилася (фото)

Кількість жертв може збільшитися. Рятувальна операція на місці влучання у житловий будинок триває.

Керованими авіабомбами Харків сьогодні накривали тричі. На момент публікації відомо про трьох загиблих та 41 поранену людину.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Серед поранених на проспекті Гагаріна -- дві неповнолітні дівчинки. 12 та 13 років. Одна дівчинка у важкому стані. Ще двоє людей загинули на місці після удару російського КАБу. Чоловік йшов повз будинок та опинився в епіцентрі вибуху. Жінка була на тролейбусній зупинці й також не вижила", – йдеться у повідомленні.

Наслідки ударів по Харкову 22 червня

Болвінов додав, що загалом внаслідок влучання поблизу автовокзалу поранено 37 людей. Троє з них у важкому стані з відкритими переломами.

Він додав, що кількість жертв може збільшуватися. Наразі триває рятувальна операція на місці зруйнованої житлової п'ятиповерхівки. Під завалами ще можуть бути люди.

Наслідки ударів по Харкову 22 червня

Болвінов також повідомив, що друга атака була на одне з підприємств міста. Там загинув охоронець. Ще четверо людей дістали поранення.

"Третє влучання — по екопарку на околиці міста, там обійшлося без жертв та постраждалих", – додав начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Наслідки ударів по Харкову 22 червня

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 22 червня на Харків є потрапляння в район щільної житлової забудови.

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