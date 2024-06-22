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Подробиці ударів по Харкову 22 червня: кількість жертв збільшилася (фото)

Подробиці ударів по Харкову 22 червня: кількість жертв збільшилася (фото)

Наслідки ударів по Харкову 22 червня / Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Кількість жертв може збільшитися. Рятувальна операція на місці влучання у житловий будинок триває.

Керованими авіабомбами Харків сьогодні накривали тричі. На момент публікації відомо про трьох загиблих та 41 поранену людину.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Серед поранених на проспекті Гагаріна -- дві неповнолітні дівчинки. 12 та 13 років. Одна дівчинка у важкому стані. Ще двоє людей загинули на місці після удару російського КАБу. Чоловік йшов повз будинок та опинився в епіцентрі вибуху. Жінка була на тролейбусній зупинці й також не вижила", – йдеться у повідомленні.

Наслідки ударів по Харкову 22 червня / ©
Наслідки ударів по Харкову 22 червня

Болвінов додав, що загалом внаслідок влучання поблизу автовокзалу поранено 37 людей. Троє з них у важкому стані з відкритими переломами. 

Він додав, що кількість жертв може збільшуватися. Наразі триває рятувальна операція на місці зруйнованої житлової п'ятиповерхівки. Під завалами ще можуть бути люди. 

Наслідки ударів по Харкову 22 червня / ©
Наслідки ударів по Харкову 22 червня

Болвінов також повідомив, що друга атака була на одне з підприємств міста. Там загинув охоронець. Ще четверо людей дістали поранення.

"Третє влучання — по екопарку на околиці міста, там обійшлося без жертв та постраждалих", – додав начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Наслідки ударів по Харкову 22 червня / ©
Наслідки ударів по Харкову 22 червня

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 22 червня на Харків є потрапляння в район щільної житлової забудови. 

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