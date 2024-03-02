Подробиці удару по будинку в Одесі та зміни на фронті: головне зі звернення Зеленського

У суботу, 2 березня, протягом усього дня в Одесі тривала рятувальна операція на місці влучання російського “Шахеда” у багатоповерховий будинок.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

Про ситуацію в Одесі

За його словами, співробітники ДСНС, поліції та інших служб продовжують працювати – є інформація про людей під завалами.

“Станом на цей час відомо про сім загиблих, серед них дві дитини. Немовля – чотири місяці, його звали Тимофій. Та хлопчик – Марк, ще трьох років дитині не виповнилось. Мої співчуття всім рідним, близьким”, - сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що 8 людей, серед яких трирічна дівчинка, отримали поранення внаслідок цього удару та всі вони отримують необхідну медичну допомогу.

“У таких атаках саме “Шахедами” жодного військового сенсу немає і бути не може. Це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей”, - наголосив український лідер.

Про потребу в зброї та системах ППО

Зеленський закликав партнерів України протистояти російському терору та не затягувати із постачанням зброї для України, зокрема систем ППО, недостатня кількість яких “призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає”.

“Україна не просила нічого більше, ніж треба, щоб захистити життя. А коли життя втрачаються, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. Із цим неможливо погодитись. І буде неможливо забути – світ пам'ятатиме це”, - наголосив він.

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Президент закликав до єдності, як міжнародних партнерів, так і у внутрішній політиці.

“Кожен, хто працює на державу, повинен бути в державі, за державу, дбати про державу. Про спільні інтереси, а не про якісь особисті. Особисті інтереси – після війни. Зараз усі мають підтримувати оборону, дбати про людей, про збереження життя. Кожен щодня має щось додавати Україні – нашій спільній силі”, - наголосив він.

Про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський повідомив, що щодня отримує доповіді від військових та перебуває в комунікації з партнерами, щоб українські воїни могли отримати саме те, що необхідно.

“Щодня Головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які... На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій”, - наголосив президент.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок удару російського "Шахеда" по житловому будинку повністю знищено 18 квартир.

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