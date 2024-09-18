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Подробиці затримання Усика в Польщі та атака безпілотників на російські регіони: головні новини ночі 18 вересня 2024 року

Подробиці затримання Усика в Польщі та атака безпілотників на російські регіони: головні новини ночі 18 вересня 2024 року

Олександра Усика звільнили після затримання в польському аеропорту / Фото: instagram.com/usykaa

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Затримання Усика в аеропорту Кракова: перша реакція Зеленського Читати далі –>
  • "Сталося непорозуміння": Усик вперше прокоментував затримання в аеропорту Кракова Читати далі –>
  • Сибіга повідомив деталі звільнення Усика в аеропорту Кракова Читати далі –>
  • Безпілотники атакували кілька регіонів Росії вночі: в одному з міст оголошена часткова евакуація Читати далі –>
  • Уночі в Україні літали безпілотники: де прогриміли вибухи Читати далі –>

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