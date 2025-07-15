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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2960
Час на прочитання
1 хв

Подробиці отримання Patriot та вибухи у Росії: головні новини ночі 15 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Patriot

Patriot / © соцмережі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 липня 2025 року:

  • Затримується постачання Patriot з Німеччини, але Україна отримає ще дві системи — Пісторіус Читати далі –>

  • Німеччина відіграє ключову роль у фінансуванні Patriot для України — Мерц Читати далі –>

  • Рубіо провів нараду з європейськими колегами: Іран, Україна та спільна відповідальність Читати далі –>

  • Сумщина зазнала удару російських дронів: є поранені Читати далі –>

  • Невідомі дрони атакували Липецьку область РФ: тряслися вікна Читати далі –>

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