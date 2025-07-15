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Подробиці отримання Patriot та вибухи у Росії: головні новини ночі 15 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 липня 2025 року:
Затримується постачання Patriot з Німеччини, але Україна отримає ще дві системи — Пісторіус Читати далі –>
Німеччина відіграє ключову роль у фінансуванні Patriot для України — Мерц Читати далі –>
Рубіо провів нараду з європейськими колегами: Іран, Україна та спільна відповідальність Читати далі –>
Сумщина зазнала удару російських дронів: є поранені Читати далі –>
Невідомі дрони атакували Липецьку область РФ: тряслися вікна Читати далі –>