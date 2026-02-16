Нічні дощі затопили Полтаву: мешканці розповіли про проблеми з реагуванням служб

Потоп / © Facebook/Геннадій Труханов

Реклама

У Полтава на одному з провулків через нічний прорив води підтопило приватні будинки. Вода зайшла у двори та помешкання місцевих мешканців. Люди кажуть, що звернулися до “Полтававодоканалу”, однак аварійні служби підприємства на місце так і не прибули.

Про це йдеться у сюжеті місцевих ЗМІ “У Полтаві”.

Наслідки потопу у Полтаві / © із соцмереж

За словами місцевої жительки Анастасії Романійко, ситуація триває вже кілька годин, а реакції від міських служб немає.

Реклама

“Стався потоп, на який не реагують ні міська влада, ні водоканал. ДСНС зараз на місці, але помпа не працює, бо, як пояснили рятувальники, вони чекають на водоканал. А водоканал не приїжджає і слухавку не бере. Я сьогодні телефонувала — мені сказали чекати, а потім просто заблокували номер”, — розповіла мешканка Полтави.

Наслідки потопу у Полтаві. / © із соцмереж

© із соцмереж

Наразі на підтопленій ділянці працюють лише рятувальники. За попередніми даними, станом на ранок 16 лютого у місті підтоплено близько десяти локацій.

Що відомо про підтоплення

У Полтава підтоплення фіксують через тривалі опади та різке потепління. Дощ у поєднанні з талим снігом створив надлишок води, яка не встигає поглинатися ґрунтом, через що затоплює двори та вулиці.

У районах, де працює зливова каналізація, воду здебільшого відвели. Натомість у низинах і дворах без зливової системи воду відкачують підрозділи ДСНС. Станом на ранок зафіксовано близько 10 звернень від мешканців приватних будинків щодо підтоплень.

Реклама

Складна гідрологічна ситуація спостерігається не лише на Полтавщині. Через затяжні дощі та масове танення снігу підтоплення зафіксували у кількох регіонах України. Найбільше постраждали території Донеччини, Луганщини, Харківщини та Миколаївщини — там вода заливає вулиці та ускладнює транспортне сполучення.

В Україні, за прогнозом синоптиків, до кінця тижня очікуються значні коливання температури. Синоптики попередили про похолодання до -20, а також сильні опади.