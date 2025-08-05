Подробиці вибуху газу в Києві: поліція встановила причини інциденту

Внаслідок вибуху газу поранено трьох правоохоронців та зловмисника / © Національна поліція Києва

Реклама

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо вибуху газу у квартирі житлового будинку у Дарницькому районі Києва, внаслідок якого постраждали правоохоронці. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у столичній поліції.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався сьогодні близько 14:00. Попередньо відомо, що 34-річний чоловік на підставі «особистої неприязні» підпалив двері до помешкання свого сусіда, що живе поверхом вище.

Реклама

На місце інциденту викликали поліцію. Але коли правоохоронці прибули за викликом та встановили, де переховується ймовірний палій, вони відчули запах газу. Було ухвалено негайне рішення про евакуацію мешканців будинку та виклик екстрених служб.

«У подальшому у квартирі стався вибух, внаслідок якого постраждало троє поліцейських та сам зловмисник. З тілесними ушкодженнями їх госпіталізовано. Завдяки вчасним та професійним діям правоохоронців ніхто з громадян не постраждав», — йдеться у повідомленні поліції.

На місці події продовжують працювати слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Наразі встановлюються всі обставини інциденту. Відкрито кримінальне провадження за фактами умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів та навмисного знищення майна. Підозрюваному у підпалі дверей сусіда та підриві квартири побутовим газом загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві посеред вулиці знайшли мертвого чоловіка: що кажуть у поліції. Ознак насильства не виявлено.