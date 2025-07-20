Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 липня, запровадив санкції проти 5 людей за антиукраїнську пропаганду.

Відповідний указ був опублікований на сайті Офісу президента.

Під обмеження потрапили:

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російська псевдо опозиційна блогерка, «подруга Арестовича» Юлія Латиніна (громадянство РФ);

український блогер Андрій Серебрянський, відомий у Мережі як Андрій Луганський (громадянство України);

бізнесмен Геннадій Балашов, який останнім часом став виправдовувати російську агресію. За попередніми даними, наразі він хочається у США (громадянство України);

екснардепка Наталія Королевська, яка перубає в розшуку з 2023 року (громадянство України);

z-воєнкор Тетяна Аксьоненко (громадянство РФ).

Як уточнили у Центрі протидії дезінформації, до списку потрапили особи, які просували наративи, співзвучні з російською пропагандою.

Санкції передбачають блокування активів, заборону користування майном, обмеження на економічну діяльність та інші заходи, що унеможливлюють подальший вплив цих осіб на український інформаційний та економічний простір.

Раніше повідомлялося, що у ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії.