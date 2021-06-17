Подружжя іноземців не впустили в Україну через відвідини Криму

Подружжю заборонили в'їзд на територію України на 3 роки.

У пункті пропуску "Сеньківка" у Чернігівській області не впустили на територію України подружжя через незаконні відвідини Криму.

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Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Громадянин Німеччини та громадянка Росії прибули легковим автомобілем на в’їзд в Україну у пункт пропуску "Сеньківка". Під час проходження паспортного контролю прикордонники встановили, що в квітні 2021 року вони здійснили в’їзд-виїзд через закритий урядом України пункт пропуску до Автономної Республіки Крим. Також у іноземців не було ПЛР-тесту з негативним результатом, експрес-тесту на антитіла, сертифікату про повний курс вакцинації.

Подружжя не впустили на територію України та заборонили в'їзд строком на 3 роки.

Нагадаємо, що У ніч проти 17 червня на територію України незаконно залетів літак з Румунії.

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