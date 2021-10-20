Подружжя у Миколаєві мало спільну злочинну пристрасть: фото

Подружжя у Миколаєві мало спільну злочинну пристрасть: фото

У їхньому помешканні правоохоронці виявили різні види відмичок та викрадене з чужих квартир майно.

У середу, 20 жовтня, у місті Миколаєві працівники поліції за гарячими слідами розкрили квартирну крадіжку, про яку повідомив напередодні місцевий мешканець. З його помешкання невідомі особи викрали 2000 доларів США, 8000 гривень, а також планшет, фотоапарат і ноутбук.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, невдовзі підозрюваних встановили та затримали оперативники.

“Ними виявились співмешканці 34-х та 30-ти років. Чоловік із Харківської області, раніше він вже потрапляв у поле зору правоохоронців за розбійний напад, його спільниця – жителька Миколаєва”, - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у помешканні цивільного подружжя правоохоронці вилучили майно потерпілого, а також знаряддя злочину - 33 відмички, а також 15 жіночих сумок та рюкзаків, кілька наручних годинників, взуття, дублянки, куртки, шуби, побутову техніку та понад 70 найменувань ювелірних виробів.

Поліцейські встановлюють причетність зловмисників до інших крадіжок на території Миколаєва, а також шляхи реалізації викраденого та остаточну кількість потерпілих.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України, яка передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Київській області невідомі увірвались в будинок подружжя, побили та пограбували господарів. Після нападу розбійників у чоловіка зупинилось серце.

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