Подружжя з Житомирськох області усиновило 9 дітей і просить допомогти облаштувати будинок для малечі

Подружжя з Житомирськох області усиновило 9 дітей і просить допомогти облаштувати будинок для малечі

Дитячий будинок на Житомирщині, де проживає подружжя з 9 дітьми, потребує допомоги в облаштуванні.

У Житомирській області Людмила та Микола всиновили 3 дітей, а згодом ще 6 підлітків. Зараз подружжя опікується 9 дітьми віком від 3 до 16 років, але власний будинок виявився маленьким для такої кількості осіб, тому родині довелося переїхати зі своєї затишної хати у державний дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ). Щоб облаштувати цю оселю, Людмила та Микола просять небайдужих допомогти будівельними матеріалами, меблями і знаряддям для спортмайданчика.

Також читайте Підкинута дитина у Львові: чому зараз ніхто не може всиновити маленьку Лілію

4,5 роки тому Людмила та Микола забрали з сиротинця у Новограді трьох діток. А рік тому подружжя пройшли підготовчі курси та очолили ДБСТ, після чого їм довірили ще 6 підлітків.

Власний будинок виявився маленьким для такої кількості дітей, тому родині довелося переїхати у державне житло (ДБСТ). Але батьки не злякалися.

Подружжя з Житомира всиновило 9 дітей

Зараз подружжя поступово робить ремонт власними силами. Микола та Людмила разом з дітками завели корову, курчат та посадили город. Старші вступили до коледжу, а малеча пішла у початкову школу.

Подружжя з Житомира всиновило 9 дітей

Зараз родина просить небайдужих допомогти з будівельними матеріалами для облаштування будинку, підручниками для дітей та іграми для розвитку. Також сім'я з радістю прийме речі у гарному стані: меблі, килими, гаджети для дітей та знаряддя для спортмайданчика тощо.

Подружжя з Житомира всиновило 9 дітей

Для тих, хто бажає допомогти багатодітній родині швидше облаштувати ДБСТ, надаємо нижче контактні дані.

Подружжя з Житомира всиновило 9 дітей

телефон мами Барбух Людмили Миколаївни (097) 728-36-43,

або відділення Нової пошти №1 у селі Гульськ, Новоград-Волинського р-ну, Житомирської області.

Читайте також: