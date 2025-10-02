ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
123
1 хв

Подружжя одеситів планувало підірвати військових: деталі від СБУ

Російські спецслужби готували теракт в Одесі, але СБУ спрацювала на випередження: агенти були затримані на шляху до місця злочину з вибухівкою.

Ірина Лаб'як
Затримане подружжя з Одеси, яке готувало теракт

Затримане подружжя з Одеси, яке готувало теракт / © СБУ

Служба безпеки затримала в Одесі подружжя російських агентів, яке за завданням ворога готувало теракт — підрив українських військових.

Про це повідомили в СБУ.

Для скоєння теракту одеське подружжя отримало від працівників російських спецслужб координати, за якими знайшло схрон і забрало з нього саморобну вибухівку.

Перед цим пара промоніторила місця найбільшого зосередження військовослужбовців Сил оборони України, позначала відповідні локації на гугл-мапах та «прозвітувала» російському куратору.

Після «погодження» з ворогом одного з об’єктів зловмисники планували закласти там вибухівку. Однак СБУ завчасно викрила подружжя, задокументувала його злочини і затримала, коли чоловік та жінка прямували до місця запланованого теракту.

Російськими агентами виявилося подружжя безробітних одеситів, яких ворог завербував у телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».

У затриманих провели обшуки, під час яких вилучили смартфони з доказами роботи на РФ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру у підготовці до теракту. Додатково вирішується питання щодо кваліфікації злочинів як державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Пара перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила та затримала п’ятьох агентів РФ, які діяли в різних регіонах і займалися підпалами та диверсіями на замовлення ворога, клюнувши на обіцянки «легких грошей» у телеграм-каналах.

123
