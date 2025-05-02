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Подружжя з Харківщини працювало на ворога, видаючи себе за зооволонтерів: як їх покарали
Подружжю зрадників призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
До 15 років за ґратами засуджено подружжя з Харківщини, яке працювало на ворога, видаючи себе за зооволонтерів.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram.
«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав двох громадян винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України)».
Подружжю зрадників призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори довели, що подружжя з одного із селищ, розташованих у передмісті Харкова, збирали інформацію про місця дислокації українських військових і техніки для ворога.
Видаючи себе за зооволонтерів, які опікуються безпритульними тваринами, вони об’їжджали місцевість нібито в пошуку покинутих домашніх улюбленців. Щоб відвести від себе підозри, чоловік і жінка навіть облаштували на території власного домоволодіння «притулок».
Засуджені вишукували, де розміщується особовий склад Сил оборони, місця стаціонарного лікування поранених українських захисників. Крім безпосередніх розвідувальних вилазок, вони під виглядом звичайних розмов з іншими мешканцями випитували необхідні дані.
Встановлено, що чоловіка та жінку завербував їхній знайомий, який є куратором по Харківському напрямку. Наразі він перебуває на тимчасово окупованому Сході України і співпрацює з російською воєнною розвідкою. Саме йому засуджені як своєму безпосередньому куратору і надсилали зібрані відомості через Telegram.
Правоохоронці затримали подружжя за місцем мешкання у січні 2025 року. Під час санкціонованих обшуків у них було вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
На суд вони очікували під вартою. Під час судового розгляду повністю визнали свою вину.
Нагадаємо, СБУ затримала ще трьох російських агентів, які коригували удари по Києву.