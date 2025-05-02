Подружжя з Харківщини працювало на ворога, видаючи себе за зооволонтерів: як їх покарали

Прокурор Харківської обласної прокуратури / © Прокуратура Харківської області

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До 15 років за ґратами засуджено подружжя з Харківщини, яке працювало на ворога, видаючи себе за зооволонтерів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав двох громадян винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України)».

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Подружжю зрадників призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що подружжя з одного із селищ, розташованих у передмісті Харкова, збирали інформацію про місця дислокації українських військових і техніки для ворога.

Видаючи себе за зооволонтерів, які опікуються безпритульними тваринами, вони об’їжджали місцевість нібито в пошуку покинутих домашніх улюбленців. Щоб відвести від себе підозри, чоловік і жінка навіть облаштували на території власного домоволодіння «притулок».

Подружжя зрадників / © Прокуратура Харківської області

Подружжя зрадників / © Прокуратура Харківської області

Засуджені вишукували, де розміщується особовий склад Сил оборони, місця стаціонарного лікування поранених українських захисників. Крім безпосередніх розвідувальних вилазок, вони під виглядом звичайних розмов з іншими мешканцями випитували необхідні дані.

Встановлено, що чоловіка та жінку завербував їхній знайомий, який є куратором по Харківському напрямку. Наразі він перебуває на тимчасово окупованому Сході України і співпрацює з російською воєнною розвідкою. Саме йому засуджені як своєму безпосередньому куратору і надсилали зібрані відомості через Telegram.

Правоохоронці затримали подружжя за місцем мешкання у січні 2025 року. Під час санкціонованих обшуків у них було вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

На суд вони очікували під вартою. Під час судового розгляду повністю визнали свою вину.

Нагадаємо, СБУ затримала ще трьох російських агентів, які коригували удари по Києву.