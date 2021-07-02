Міноборони звинуватили в "сексизмі" через підготовку до параду на підборах

Міноборони звинуватили в "сексизмі" через підготовку до параду на підборах

У Мережі ініціативу активно критикують, а Міноборони закидають сексизм.

У Міністерстві оборони показали підготовку військовослужбовиць ЗСУ до параду на честь 30-річчя Незалежності України і обурили Мережу.

Українські користувачі, зокрема, не оцінили той факт, що курсантки крокуватимуть у туфлях на підборах.

За інформацією АрміяInform, тренування жіночої "коробки" з курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які мають пройти Хрещатиком 24 серпня, відбуваються двічі на день.

Військовослужбовиці готуються вперше крокувати у парадній формі без зброї. "Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті", - розповів викладач ВІКНУ Євген Балабушка.

За словами курсантки Іванни Медвідь, тренуватися у туфлях на підборах "трішечки важче, ніж у берцях".

"(...) але ми стараємося. У параді я братиму участь вперше. Дуже цього хотіла. Коли ще у школі вчилася, любила дивитися на паради. На тренуваннях дуже стараюсь, щоб не підводити ні наших офіцерів, ні нашу "коробку", - поділилася дівчина.

Тим часом у Мережі цьогорічну ініціативу активно критикують, а Міноборони закидають сексизм.

"Міноборони "похвалилось" фото з підготовки до параду. Стройовий крок на підборах... щоб що? Чи скінчиться колись цей парад ідіотизму?" - обурилася перша заступниця керівника секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Аліна Шпак.

Її підтримала журналістка "Суспільного.Волинь" Лариса Андрійчук: "Якщо це правда, то з військовослужбовиць просто знущаються. Хай їм буде максимум незручно, хай це буде абсурдно. "Жіночно", а ви що подумали?"

Про знущання над курсантками також заявив політик і активіст Олександр Погребиський: "Друзі, чому цього року над дівчатами вирішили познущатися і на парад вдягнути їх у туфлі з каблуком? Що це за чергова безумна ідея?"

Медіаменеджерка і журналістка Ангеліна Карякіна відреагувала на інцидент саркастичним жартом: "Парад - це, м'яко кажучи, не про комфорт військових. Але якщо це аж настільки красиво, кого ще можна буде побачити на параді в каблах?"

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Тим часом нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко у Facebook написала, що Міноборони "не дружить з логікою".

"Спочатку подумала, що це фейк. Що хтось сплутав демонстрацію боєготовності нашої Армії і чергове шоу, яке прикрашають женщіни, - поділилася політкиня. - Це не рівність! Це приниження!"

Її колега по партії Іванна Клімпуш-Цінкадзе додала, що "шокована інформацією про те, що жінки на параді в День Незалежності будуть на шпильках".

"Це що, взагалі, таке? Ми будуємо натовську армію чи сексистський заповідник совка? Невже в Міноборони не знають, що на війні дівчата ходять у берцях?" - вказала вона.

Як повідомлялося, у День Незалежності, 24 серпня, у центрі Києва відбудеться урочистий концерт та військовий парад.

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