"Подумала, що це кінець": подробиці порятунку мами з донькою під час авіакатастрофи в Броварах

Наразі Ірина Бондарчук та її донька Влада перебувають у Київському опіковому центрі. Під час пожежі у дівчинки постраждали обличчя, ручка та ніжка, а в її мами – обидві ноги.

У день авіатрощі в Броварах на Київщині Ірина Бондарчук разом із донькою прямували до дитячого садка "Джерельце". Вже у садочку вони почули гул вертольота, а за кілька секунд їх накрило вогнем.

Подробиці трагедії родини Бондарчуків надали в матеріалі OBOZREVATEL.

"Ми прийшли в садок, і я почала Владу перевдягати, зняла їй комбінезон, взуття, вона вже одягала капці. Й тут ми почули вертоліт. Донька боїться повітряних тривог, вона одразу запитала: "Мамо, що це?" Я відповіла, що сигналу тривоги не було, це наші. Трохи дзижчало і стихло, а потім пролунав такий уривчастий дивний звук і вибух", – розповідає жінка.

Ірина згадує, що поруч сиділа ще одна дівчинка Саша Бреус із мамою.

Зазначимо, що Олена Бреус та її донечка Саша наразі перебувають в медичному закладі в місті Лінц (Австрія).

"Бахнуло – і я побачила велику хвилю вогню. Ми з донькою впали на підлогу. На мені загорілася куртка, ймовірно, вона нас і врятувала. Я подумала, що все, це кінець. Але мене ніби якийсь ангел підняв із підлоги. Я не могла зрозуміти, як мені вибратися звідти, вогонь йшов із дверей, там усе горіло. Й тут я почула голос виховательки, вона кричала, щоб усі йшли до аварійного виходу", – згадує Ірина.

Мама з донькою намагалися вибратися з приміщення, що горіло. У шафці дівчинки в роздягальні залишилася улюблена іграшка Вінні-Пух. Тож Влада весь час озиралася у бік вогню та кричала: "Пух! Пух!"

"Мабуть, тому вона й обпекла обличчя", – каже Ірина.

На вулиці Владі та Ірині допомогли перебратися через паркан містяни.

"Слідом за нами у швидку привезли жінку, в неї теж обгоріло волосся, на руках були опіки. Вона просто лежала і було незрозуміло, що з нею, мабуть, це шок. Потім почали прибувати інші діти з батьками. Нас там перев'язали, і ми з чоловіком поїхали до опікового центру", – ділиться жінка.

Наразі мама і донька перебувають у центрі, у дівчинки опіки обличчя, ручки та ніжки, у мами – опіки обох ніг, зокрема й глибокі. Поки лікарі спостерігають за шкірою, можливо, знадобиться пересадка.

Ірині та Владі знадобиться лікування, а також тривала реабілітація.

Допомогти сім'ї можна, переказавши гроші на картку тата: 4149 5110 6053 8402 Сергій Бондарчук.

Шістьох найбільш постраждалих в авіатрощі жителів Броварів доправили на лікування до Австрії.

П'ятьом із них вже зробили операції та стабілізували стан.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині впав гелікоптер ДСНС. На борту було десятеро людей, всі вони загинули, зокрема керівництво МВС. Всього загинули 14 людей, з них одна дівчинка.

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