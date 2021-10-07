Подумав, що вкрав шкарпетки: в Одесі чоловік вдарив туриста ножем в груди

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.
В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив ножем в груди туриста з Миколаївської області.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, подія трапилася на ринку в Приморському районі. Там місцевий мешканець побачив, як його знайома продавщиця звинувачує туриста в тому, що він нібито вкрав шкарпетки. Він підійшов до покупця і вступив з ним у словесну перепалку, закінчилася яка різаниною. Одесит дістав ніж і вдарив ним чоловіка в груди.
27-річного потерпілого госпіталізували. У свою чергу підозрюваний у злочині втік і сховався в підвалі складського приміщення.
“Саме там за кілька годин правоохоронці його затримали та вилучили знаряддя злочину. За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі”, — розповіли в Нацполіції області.
Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік вийшов на вулицю і вистрілив собі з рушниці в живіт.