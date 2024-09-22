Подушка безпеки убила дитину: у ДТП на Вінниччині загинула 2-річна дівчинка

Дівчинка перебувала на передньому сидінні, не обладнаному для перевезення дітей.

У смертельній ДТП на Вінниччині загинула дворічна дівчинка після того, як водійка Opel Zafira на сільській ґрунтовій дорозі врізалася в електроопору. Від удару спрацювала подушка безпеки, яка і вбила дитину, що сиділа на передньому сидінні разом із 5-річною сестричкою.

Як повідомили у поліції Вінницької області, 27-річна водійка не впоралася з керуванням.

“Дівчинка, яка перебувала на передньому сидінні, не обладнаному для перевезення дітей, загинула на місці події, а її сестричку з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу”, - йдеться у повідомленні поліції.

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Як з’ясували у виданні Oboz.ua, за кермом перебувала найкраща подруга матері малолітніх дівчаток.

Того дня саме була 8-ма річниця одруження батьків цих дітей, тож вони поїхали до Вінниці, щоб зробити урочисті фото та відзначити дату. 2-річна Меланія та 5-річна Соломія залишилися під наглядом подруги.

Згодом водійка написала у своєму Instаgram, що за мить до аварії дівчатка були веселі, їли пончики на передньому сидінні та сміялись. Коли авто налетіло на стовп — спрацювали подушки безпеки.

“Меланія вся в крові, непритомна, кров із вуха, з ротика, вся машина в крові. Соломійка тільки запитує: "Що з Меланією?" – описувала водійка пережитий жах.

За короткий час на місце аварії примчали батьки дівчаток. Батько намагався робити дочці штучне дихання. Потім під'їхала швидка.

"Швидка приїхала, запустила серце, але ритму немає. "Адреналін – масаж – адреналін, фіксуємо час смерті". Її тіло накривають. Її більше немає”, - написала водійка, яка допустила аварію.

У пресслужбі поліції повідомили, що наразі проводиться низка експертиз та інші слідчі дії, після яких буде ухвалено рішення про висунення підозри.

До речі, згідно з правилами дорожнього руху, забороняється перевозити дітей віком до 12 років і зростом менш як 145 см в автомобілі без використання автокрісла з ременями безпеки.

Нагадаємо, раніше поблизу Івано-Франківська 17-річна водійка Opel Insignia виїхала на зустрічну смугу та влаштувала смертельну ДТП.

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