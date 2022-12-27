Подвійне горе у сім'ї: на Рівненщині під час пологів померла 20-річна породілля та її син

У Сарнах Рівненської області у районній лікарні під час пологів померла 20-річна породілля та її син. Батьки померлої звинувачують медиків у смерті її доньки та немовляти.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

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За даними поліції, летальний випадок стався іще 29 листопада. Тоді під час пологів у Сарненській районній лікарні померла 20-річна жителька села Кричильськ і її син. Батьки померлої породіллі 26 грудня звернулись до поліції. Вони звинувачують медиків у недбалості, яка привела до смерті її доньки та її сина.

"Відповідно до протоколу патологоанатомічного дослідження причина смерті немовляти – асфіксія, а породіллі — крововилив у головний мозок, розрив аневризми, аневризми судин головного мозку. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником), у рамках якого встановлюються усі обставини події", - сказано у повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, нещодавно у Рівному від опікового шоку в лікарні померла двомісячна дитина. Немовляті провели планове оперативне втручання, після якого дитина померла. Медиків звинувачують у недбалості.

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